Inenten of niet? Uitbraak van kinkhoest is ‘wake-up call’ voor Texaanse politici

Terugkerend gevecht

De vraag ‘wel of niet inenten?’ is een heet hangijzer voor lokale overheden. Een uitbraak van mazelen in de staat Washington dwong de wetgever ertoe het aantal vrijstellingen te beperken. New York werkt aan een wet die het mogelijk maakt om minderjarigen zonder toestemming van ouders in te enten. En Californië heeft een voorstel in de maak dat ambtenaren, in plaats van artsen, laat bepalen of een kind vaccinatie mag overslaan voordat het naar school gaat.



Het aantal schoolkinderen dat vrijstelling van vaccinatie claimt is, van ongeveer 2300 in 2003, gestegen tot ruim 56.000. Recentelijk aangenomen wetgeving zou het eenvoudiger maken om niet deel te nemen aan het inentingsprogramma en zelfs voorkomen dat de gezondheidsdienst de vrijstellingsgegevens mag inzien. Vandaag wordt gestemd over een nieuw staatsbudget van 250 miljard dollar, waarvan een deel bestemd is voor het toezicht op vaccinatie.