Inferno op boot met duikers bij Los Angeles: dodental loopt op tot 25

De ramp voltrok zich op The Conception, een ruim 20 meter lange boot die vaak door duikliefhebbers wordt gehuurd om te gaan duiken in de populaire wateren rond de eilanden voor de Californische kust. Afgelopen weekend maakte een groep duikers hiermee een excursie. Vandaag zouden ze terugkeren naar de haven in Santa Barbara.

De boot lag voor anker in Platt's Harbor, aan de noordkant van Santa Cruz Island, toen afgelopen nacht brand uitbrak aan boord. Vijf bemanningsleden waren volgens de kustwacht al wakker en bevonden zich in de hoofdcabine toen de brand uitbrak. Ze sprongen in het water en werden gered. Twee hebben lichte verwondingen.

De andere opvarenden sliepen benedendeks. Volgens een woordvoerder van de kustwacht lijkt het er op dat zij verdronken zijn. Volgens Dave Reid, die een bedrijf in onderwatercamera’s runt en diverse keren met eenzelfde boot meereisde, kan het bovendek alleen via een smal trappenhuis worden bereikt. Als het vuur snel ging, zei hij tegen persbureau AP, is het zeer waarschijnlijk dat duikers niet konden ontsnappen en dat de bemanning hen niet kon bereiken.

De kustwacht zoekt desondanks bij de kustlijn nog altijd naar mogelijke overlevenden van de ramp, meldde kapitein Monica Rochester op een korte persconferentie. Rochester kon niet zeggen of de bemanning geprobeerd heeft de rest van de opvarenden de helpen.

Op geluidsopnamen van de noodoproep is te horen hoe de kustwacht een van de bemanningsleden vraagt of de opvarenden opgesloten zijn. ,,Kun je terugkeren aan boord en de boot ontgrendelen?’’ vraagt een medewerker. Vervolgens vraagt hij of er een noodluik is voor de opvarenden en of er brandblussers zijn. De antwoorden van het bemanningslid zijn onverstaanbaar. Truth Aquatics, eigenaar van de boot, wil geen commentaar geven.

James Kohl, broer van een van de vermisten, verklaarde tegenover het lokale televisiestation KTLA TV in Los Angeles dat er een gasexplosie aan boord is geweest. Rochester kan dat niet bevestigen. De boot is uitgebrand tot de waterlijn en inmiddels grotendeels naar de bodem gezonken, heeft de kustwacht laten weten. Alleen een deel van de boeg steekt nog boven het water uit.

Ergste scenario

Een woordvoerder van de brandweer maakte bekend dat er ‘meerdere mensen zijn omgekomen’, maar onduidelijk is nog hoeveel precies. Brandweerwoordvoerder Mike Eliason geeft aan het ergste te vrezen voor de nu nog vermiste passagiers. ,,We houden nog steeds hoop dat iemand naar de kust is gezwommen. Wanneer ze ‘s nachts voor anker liggen, zijn ze vrij dicht bij de kust. We moeten blijven hopen, maar we bereiden ons voor op het ergste scenario.’’ De reddingsacties verlopen moeizaam, mede doordat het erg mistig is rondom de boot.

