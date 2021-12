Ingestorte gebouwen en meerdere vermisten na grote explosie op Sicilië

Een oudere vrouw is zondagochtend vroeg uit een van de getroffen panden gered. Ze had lichte verwondingen en is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat bijna alle mensen die nog vermist zijn in hetzelfde pand verbleven toen de explosie plaatsvond. Onder hen zouden twee kinderen en een zwangere vrouw zijn.