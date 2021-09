Internetsensatie ‘Side Eyeing Chloe’ (10) verkoopt razend populaire meme

Chloe, nu 10 jaar oud, werd in 2013 een internethit toen haar moeder een video van haar maakte. Het gezin was onderweg naar Disneyland, maar op de foto lijkt het alsof Chloe niet zo'n zin had om Mickey Mouse en zijn vriendjes te zien. De video is inmiddels meer dan twintig miljoen keer bekeken en een still van Chloe's reactie werd een internetsensatie.

Meme

De foto, ook wel ‘meme’ genoemd, is sindsdien (en nog altijd) razend populair bij veel mensen. Gebruikers sturen de afbeelding bijvoorbeeld via WhatsApp als zij - al dan niet voor de grap - ergens niet heel enthousiast over zijn.

Chloe's moeder vertelde eerder aan de BBC dat het in het begin allemaal erg raar en overweldigend was. ,,Ik opende social media en overal stond Chloe's gezicht. Ook mijn familie en vrienden stuurden me de meme. Tot op de dag van vandaag doen ze dat nog steeds.”

NFT

De tienjarige Chloe verkoopt de originele abeelding als een non-fungible token (NFT). Dat is een manier om de originele digitale afbeelding te bezitten. Een NFT heeft een digitaal eigendomscertificaat voor het stuk en staat toe dat originele versies van populaire online inhoud - zoals viral memes en tweets - worden verkocht alsof het fysieke kunstwerken zijn.

In veel gevallen behoudt de kunstenaar het auteursrecht op zijn werk, zodat hij kopieën ervan kan blijven produceren en verkopen, maar de koper bezit het ‘origineel’ ervan.

Veiling

De familie heeft nu besloten het originele beeld als NFT te veilen. Geïnteresseerden kunnen met een startbod van 5 Ethereum (een vorm van cryptocurrency) beginnen. Dat is ongeveer 13.000 euro.

,,Het is een toffe kans, vooral als er een Chloe-fan is die van deze meme houdt.” Volgens haar moeder heeft zelfs Chloe gezegd ‘dat het best cool is’. ,,Het is typisch iets voor een tienjarige om te zeggen.”

