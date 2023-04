Intimidatie en bedreiging: Turkse Nederlanders willen hulp overheid tegen Turkse staat

Cees zit vast tussen vuurlinies Soedan en vreest voor leven: ‘Ze schieten met raketten direct over mijn huis’

Raketten en artillerievuur vliegen over het hoofd van Brabander Cees Hack (59). Hij zit precies tussen twee vuurlinies en kan geen kant op in het door oorlog geteisterde Soedan. Vanuit zijn safehouse midden in de hoofdstad Khartoem vertelt hij dat de gevechten op enkele honderden meters plaatsvinden. ,,Ik slaap elke nacht met de ramen open, zodat ik kan horen of er militairen over mijn hek zijn geklommen.”