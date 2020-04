Intimidatie rond 70 jaar RMS: Indonesië dwingt Molukkers tot hijsen Indonesische vlag

Dader massa­schiet­par­tij Canada gijzelde eerst zijn vrien­din

24 april Gabriel Wortman, de man die 22 mensen doodde in Canada, begon zijn moordpartij nadat zijn vriendin aan hem was ontsnapt. Zij verstopte zich ‘s nachts in een bos bij Portapique (in de Canadese provincie Nova Scotia) en belde de volgende ochtend het alarmnummer, zo maakte de politie bekend.