Inwoner New Hampshire wint 570 miljoen in Powerball-loterij

De winnaar, nog onbekend, krijgt een bedrag van 570 miljoen dollar, omgerekend ruim 473 miljoen euro. Hij of zij kocht het lot in een filiaal van supermarkt 7-Eleven en heeft nu 180 dagen om de prijs op te komen halen. De verkoper krijgt een bonus van maar liefst 100.000 dollar (ruim 83.000 euro).



Het is de op een na hoogste prijs in de geschiedenis van de Powerball, de loterij die bekendstaat vanwege zijn hoge bedragen. In augustus afgelopen jaar werd een alleenstaande moeder in Massachusetts 758,7 miljoen dollar (630 miljoen euro) rijker. De kans om te winnen is bij de Powerball één op 292,2 miljoen.