Inwoners hoofdstad Nagorno-Karabach nemen schade op: ‘Ik liep mijn huis uit en boem!’

De stad kwam gisteren onder vuur te liggen nadat het eeuwenoude conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan recentelijk weer oplaaide. De nieuwe confrontaties doen vrezen voor een nieuwe oorlog tussen de twee aartsvijanden, die al decennialang verwikkeld zijn in een territoriaal geschil over de door Armenië gesteunde regio Nagorno-Karabach. Deze hoofdzakelijk door etnische Armeniërs bevolkte regio scheidde zich in de jaren negentig af van Azerbeidzjan in een oorlog die ongeveer 30.000 mensen het leven kostte.

Bij de bombardementen op Stepanakert zouden veel gewonden zijn gevallen, met name burgers. Terwijl sommige bewoners vandaag puin ruimden, sjouwden anderen met bezittingen om de regio te kunnen verlaten. De 65-jarige Nelson Adamyan maakte de explosie gisteren van dichtbij mee. ,,Ik verliet mijn huis en vijf tot tien minuten later: boem! Een explosie. Gelukkig was er niemand thuis.”

Quote Ik verliet mijn huis en vijf tot tien minuten later: boem! Nelson Adamyan

Volledig scherm Een man loopt langs een verwoeste winkel in Stepanakert. © AFP

Tekort

Armen Muradyan, een voormalige minister van Volksgezondheid die nu werkt als vrijwillig arts in Nagorno-Karabach, meldt dat inwoners gewond raakten door granaatscherven. Hij besloot hulp te bieden omdat de regio een tekort heeft aan medisch materiaal en doktoren.

De afgelopen dagen vlogen drones af en aan boven de stad en alle straatverlichting is uit. Bewoners zijn op hun beurt voorzichtig met het openen van gordijnen, uit angst dat er licht ontsnapt uit hun huizen. Veel van hen hebben hun toevlucht gezocht tot schuilkelders, om zo veilig te zijn voor de bombardementen.

Volledig scherm Een man toont een plas bloed naast een auto. © AFP

Trots

Toch zijn niet alle inwoners in paniek. De 66-jarige Arkady probeert zijn humeur er niet te veel door te laten beïnvloeden. ,,Er zijn beschietingen, bombardementen...we zijn eraan gewend", stelt hij. Hij besluit: ,,Er zullen gewonden zijn, oorlog is oorlog. Maar we zijn niet bang, want wij hebben onze trots.”

Tal van wereldleiders hebben de twee voormalige Sovjetrepublieken inmiddels opgeroepen om naar de onderhandelingstafel te komen. Azerbeidzjan wordt openlijk gesteund door Turkije. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan benadrukte dat Turkije ‘de onderdrukten’ in de Kaukasus steunt. Armenië heeft zich tot Rusland gewend.

Volledig scherm Een politieagent bekijkt de schade aan gebouwen in Stepanakert. © AFP