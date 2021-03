Inwoners Lesbos willen helemaal geen nieuwe ‘gevangenis’: ‘Europa, schaam je!’

Nederlan­der in Duitsland betrapt met 1,5 ton in geheime ruimte auto, tweede vangst in korte tijd

26 maart Een 29-jarige Nederlander is donderdag in Duitsland gearresteerd op verdenking van witwassen. Hij had een kleine 150.000 euro verstopt in de kofferruimte van zijn Peugeot 308. De politie vond het geld tijdens een controle langs snelweg A52, vlak over de grens bij Roermond.