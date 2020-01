Iraaks slachtoffer Nederlandse bommen wacht nog steeds op ‘sorry’ van de minister

Bizarre wending in Duitse moordzaak: familiedra­ma is drievoudi­ge moord én werd gefilmd

20:07 Wat leek op een klassiek familiedrama – zoon doodt ouders en daarna zichzelf – is veranderd in een beestachtige drievoudige moord. Het was een vriend van de jongen die de gezinsleden met zo’n vijftien schoten doodde. Daarna legde hij de zoon in bed met een wapen in zijn hand om zo een zelfmoord in scène te zetten. En dat filmde hij allemaal.