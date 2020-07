Iraans passagiersvliegtuig moet uitwijken voor straaljager VS

Hagia Sophia vrijdag na 86 jaar weer in gebruik als moskee

4:01 Moslims kunnen vrijdagochtend voor het eerst in 86 jaar weer gaan bidden in de beroemde Hagia Sophia in Istanboel. Het gebedshuis was ooit een kerk, daarna moskee en nu al lange tijd een museum, maar wordt ondanks internationale kritiek weer als moskee in gebruik genomen.