‘Iraans regime en demonstranten hebben elkaar in een houdgreep’

‘Nederlan­ders in Peru, ga naar Lima als dat kan, kom niet in de buurt van demonstra­ties’

Nederlanders in Peru moeten uit de buurt blijven van demonstraties. Als ze de kans krijgen om naar de hoofdstad Lima te vliegen ‘raden we u aan die kans te gebruiken.’ Dat is te lezen in een bericht dat is gestuurd aan Nederlanders die zich hebben aangemeld voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken (BuZa).

16 december