Iran entert twee olietankers in Straat van Hormuz

Meisje (3) vecht voor haar leven na inslikken achtergela­ten xtc-pil in speeltuin Ibiza

20:08 Op Ibiza is een 3-jarig meisje in kritieke toestand geraakt na het inslikken van een xtc-pil die was achtergelaten in een speeltuin. Dat gebeurde terwijl ze met haar moeder en twee zussen op vakantie was in Santa Eulalia, de derde stad van het populaire Spaanse vakantie-eiland.