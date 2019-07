Iran geeft beelden vrij van gijzeling bemanning in gekaapte Britse olietanker

Persbureau AP meldt verder dat ook een video van de bemanning van de Stena Impero is vrijgegeven. Hoewel de Iraanse ambassade in India vandaag al verklaarde dat de 23 bemanningsleden (onder wie veel Indiërs, maar ook Filipijnen, Russen en Letten) allen in goede gezondheid verkeren, lijkt Iran dat met de vrijgegeven beelden nog eens te willen onderstrepen.



Op die beelden is te zien hoe verschillende bemanningsleden, gekleed in rode overalls, bij elkaar aan tafel zit. Er is te horen hoe een Iraniër hen bedankt voor hun medewerking en hoe een cameraman ze vertelt niet in de camera te kijken. Onduidelijk is of de bemanning van de gekaapte olietanker het filmen vrijwillig of gedwongen ondergaat. Op weer andere beelden is te zien hoe een deel van de bemanning samen lacht, hoe twee koks eten bereiden in de kombuis van het schip en hoe een Iraanse vlag is gehesen op de tanker die onder Britse vlag vaart en eigendom is van de Zweedse rederij Stena Bulk.