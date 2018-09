Iran houdt regisseur en theaterbaas aan om danseressen in Shakespeare-stuk

De Iraanse autoriteiten hebben de regisseur van het stuk opgepakt en ook de manager van het theater waar de opvoering plaatsvond, is aangehouden, zo laat een overheidsfunctionaris aan persbureau IRNA weten.



Het duo is gisterenavond opgepakt nadat een trailer van het toneelstuk was verspreid. Op beelden op sociale media is te zien hoe actrices dansen met mannen.



In de islamitische republiek is het echter verboden voor vrouwen om in het openbaar te dansen. De manager en de regisseur kwamen naar verluidt op vrije voeten na borg betaald te hebben.