Iran nodigt ook VS uit deel te nemen aan onderzoek vliegtuigcrash

De uitnodiging aan de VS werd gericht aan de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad NTSB, nadat eerst ook al vliegtuigbouwer Boeing was uitgenodigd. Het neergestorte toestel is door de Amerikaanse vliegtuigbouwer geproduceerd. De NTSB bevestigde donderdag een onderzoeker te hebben toegewezen aan het onderzoek. De uitnodiging aan de VS is opmerkelijk, omdat de spanning tussen beide landen enorm is opgelopen na de fatale aanslag op generaal Soleimani.

De gecrashte Boeing was onderweg naar Kiev en stortte kort na opstijgen vanuit Teheran neer. De Canadese premier Justin Trudeau zei donderdag informatie uit meerdere bronnen te hebben dat een Iraanse grond-luchtraket het toestel per ongeluk heeft neergehaald. Iran heeft Canada opgeroepen om die informatie met de onderzoekscommissie in Iran te delen. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash, onder wie 63 Canadezen.