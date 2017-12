IS dreigt met aanslagen in België: 'Bedoeld om paniek te zaaien'

Islamitische Staat (IS) heeft vandaag op sociale media nieuwe dreigementen geuit tegenover onder meer België. Dat zegt de Belgische arabist en jihad-kenner Pieter Van Ostaeyen. Het is niet voor het eerst dat IS dergelijke dreigementen de wereld in stuurt tijdens de feestdagen.

Het gaat om een serie van dreigementen en oproepen om aanslagen te plegen in een resem landen, waaronder ook België. Verspreider van de dreigementen is ‘Nashir News Agency’, een traditionele spreekbuis van IS. Dat gebeurde via Telegram, een sociaal medium waar IS gebruik van maakt.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat de terreurorganisatie dreigementen lanceert. Meestal gebeurt dat rond de periode van christelijke of nationale feestdagen. ,,Bedoeling is om paniek te zaaien”, aldus Van Ostaeyen.