Isinbajeva leidt dankzij haar banden met Poetin luxe leventje op Tenerife en zij is niet de enige

met video Zes maanden na de aardbeving: zo gaat het nu met de Syrische wonderbaby Afraa

De beelden van haar redding gingen de wereld over. Een wonderbaby was ze, geboren tijdens de verwoestende aardbevingen in Syrië en Turkije. Ze hing zelfs nog met de navelstreng vast aan haar omgekomen moeder toen reddingswerkers haar precies zes maanden geleden in het puin vonden. Hoe gaat het nu met de kleine Afraa?