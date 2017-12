Islamitische landen verklaren Oost-Jeruzalem tot hoofdstad Palestina

Ze stellen ook dat de Verenigde Staten niet langer als bemiddelaar kunnen optreden in het vredesproces tussen Palestina en Israël. Dat staat in de slotverklaring van de islamitische top die bijeengeroepen is door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan naar aanleiding van de recente Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.



De Amerikaanse president Donald Trump riep Jeruzalem een week geleden uit tot hoofdstad van Israël en kondigde direct aan de Amerikaanse ambassade naar de stad te verhuizen. Het besluit kwam op veel kritiek te staan, met name uit Islamitische landen, die daarom vandaag samenkwamen in Istanboel.

57 Lidstaten

De Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) telt 57 lidstaten. Naar de top zijn naar schatting twintig regeringsleiders en staatshoofden gekomen. Egypte, Saudi-Arabië en de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) stuurden ministers en een onderminister naar de top.

Eerder op de dag verordonneerde Erdogan Amerika al om het besluit om Jeruzalem tot hoofdstad van Israël te erkennen, terug te draaien. Hij riep landen in de wereld op Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Palestina. ,,Jeruzalem is onze rode lijn'', sprak hij. De Turkse president omschreef Israël als een terreurstaat en het Amerikaanse besluit over Jeruzalem een beloning voor terreurdaden.

Palestina

De Palestijnse president Mahmoud Abbas zei dat hij nu stappen onderneemt om Palestina tot volwaardig lid van de Verenigde Naties te maken. Hij zei dat hij daarvoor naar de Veiligheidsraad van de VN stapt.