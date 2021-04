Israël beschiet Syrië nadat raket in buurt van kerncentrale landt

De Israëlische aanval zou zijn afgeweerd door Syrisch luchtafweergeschut. Er zouden vier soldaten gewond zijn geraakt en zou er materiële schade zijn ontstaan. Wat precies beschadigd is, is onduidelijk. Over eventuele gewonden, doden of schade aan Israëlische zijde is momenteel nog niets bekend. Door de ontploffing nabij de kerncentrale zijn er wel verschillende luchtalarmen in de omgeving afgegaan.

Onder de getroffen lanceerinstallaties in Syrië is ook de locatie waarvandaan de raket werd geschoten die de centrale bijna raakte. Het gebied dat door Israël is getroffen, zou mogelijk deels in handen zijn van milities die door Iran worden gesteund. Dit gebied is in het verleden vaker getroffen door Israëlische aanvallen. Er is momenteel veel spanning tussen Israël en Iran, deels door de opschaling van het Iraanse nucleaire programma.