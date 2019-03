Israël bombardeert Gaza na eerste raketaanval op Tel Aviv sinds 2014

,,We zijn zojuist begonnen om terroristische doelen in Gaza te bombarderen’’, zo bevestigde het Israëlische leger vrijdag even na middernacht de aanval.

Bij de vergeldingsactie richtte het Israëlische leger zich op vier doelen in de zuidelijke stad Khan Younis in Gaza, ongeveer 25 kilometer ten zuiden van Gaza-stad. Palestijnse getuigen in Gaza-stad meldden dat ze Israëlische vliegtuigen hadden gezien en later explosies hadden gehoord. Ook waren in de verte rookpluimen te zien.

Volgens Palestijnse media was onder meer een marinebasis van Hamas het doelwit en zijn twee gebouwen beschadigd.

Raketten op Tel Aviv

Vanuit de Gazastrook werden eerder donderdag twee raketten afgevuurd op Tel Aviv, de commerciële hoofdstad van Israël op zo’n tachtig kilometer ten noorden van Gaza. Het was voor het eerst dat de stad doelwit is van raketbeschietingen sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in 2014 begon. Er vielen voor zover bekend geen gewonden.