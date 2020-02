Israël eist verbod op omstreden carnaval in Aalst: ‘België moet zich kapot schamen’

BURGEMEESTER WOEST Man die vorig jaar inreed op carnavals­stoet België dreigt: ‘Nu ga ik het met een bus doen’

17:34 De man die vorig jaar met zijn auto probeerde in te rijden op een carnavalsstoet in het Belgische Aalst, dreigt op sociale media dat hij volgende week hetzelfde gaat doen met een lijnbus. De burgemeester is op de hoogte en reageert woest. ,,Justitie heeft ons hier enorm in de steek gelaten, en dan krijg je dit soort dingen.”