Israël laat bij tempelberg opgepakte Belgische Turken weer vrij

Het Belgisch consulaat-generaal in Oost-Jeruzalem maakte hun arrestatie eerder vandaag bekend. In een video op internet was te zien hoe Israëlische politieagenten een groep Turkse toeristen de toegang ontzeggen tot de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem. De politie verklaarde dat de drie werden tegengehouden omdat ze wilden meedoen aan een demonstratie in de moskee.