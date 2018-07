Israël laat Palestijnse activiste Ahed Tamimi (17) vrij

Tamimi kreeg voor veel Palestijnen een heldenstatus na het incident buiten haar huis in het dorp Nabi Saleh, op de bezette Westelijke Jordaanoever. De tiener en familieleden zochten daar de confrontatie met militairen, waarna het meisje een van de mannen in het gezicht sloeg.



De belaagde militairen reageerden kalm. Haar moeder maakte een filmpje van de aanval, dat later veel werd bekeken en gedeeld op internet.



De autoriteiten arresteerden Tamimi en haar moeder in de nasleep van het incident. Een woordvoerder van het Israëlische gevangeniswezen meldde zondag dat de tiener de gevangenis weer heeft verlaten. Ze zou onderweg zijn naar de Westelijke Jordaanoever. Haar vader zei tegen de krant Haaretz dat een feestelijke receptie is gepland in Nabi Saleh.