Israël merkt meteen effect massale vaccinatie ouderen, nu nog de jongeren overtuigen

Impeachment Aanklagers tegen Senaat: ‘Gebruik gezond verstand en veroordeel Trump’

4:22 De Democratische aanklagers in het impeachment-proces in de Senaat van de Amerikaanse oud-president Donald Trump hebben hun betoog afgerond en er bij de honderd senatoren op aangedrongen om Trump te veroordelen. Trump is aangeklaagd wegens het aanzetten tot de aanval op het Capitool door zijn aanhangers in januari.