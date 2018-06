Israël onderzoekt dood Palestijnse verpleegkundige (21)

De dood van de vrouw leidde tot veel commotie. Duizenden mensen kwamen vandaag af op haar begrafenis in de Gazastrook. De verpleegster was voor zover bekend de 119e persoon die om het leven kwam sinds het begin van de grootschalige protesten in de enclave op 30 maart. Eén getuige zei dat de vrouw een witte jas droeg en haar handen in de lucht had gestoken toen ze werd doodgeschoten.