Israël schiet op Libanon na raketaanval vanuit grensgebied

Het leger van Israël zegt dat er wordt geschoten op de plekken waar de raketten vandaan kwamen. Volgens lokale media is dat rond de plaatsen Habbariyeh en Kfarchouba. Die plaatsen liggen in het bergachtige grensgebied in het zuidoosten van Libanon. De Libanese veiligheidsdiensten zeggen dat de eerste Israëlische raketten in het land zijn geland. Er is nog niets bekend over slachtoffers.