Israël vergeldt raketten met bombardementen op Gazastrook

Het Israëlische leger ,,slaat momenteel toe in de Gazastrook”, luidde een verklaring van het Israëlische leger kort nadat persbureau AFP om 23.15 uur (lokale tijd) ten minste drie explosies in het gebied hoorde. Een half uur later waren nog meer explosies en overvliegende vliegtuigen te horen.

Premier Benjamin Netanyahu kondigde vergeldingsmaatregelen nadat eerder op de dag 34 raketten vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied waren afgevuurd. ,,We zullen onze vijanden treffen en zij zullen de prijs betalen voor elke agressie”, zei hij. Bij de raketaanval vielen twee gewonden. Israëlische media spreken over de grootste raketaanval vanuit het noordelijke buurland sinds 2006.

Volgens hulpdiensten is in elk geval een man gewond geraakt. Israël reageerde door het zuiden van Libanon met artillerievuur aan te vallen, meldden Libanese staatsmedia.

‘Zeer ernstige situatie’

Libanon verwerpt ,,het gebruik van zijn grondgebied om operaties uit te voeren die de situatie destabiliseren”, zei de Libanese premier Najib Mikati in een verklaring. Unifil, de VN-missie die in Libanon toezicht houdt op het grensgebied, spreekt van een zeer ernstige situatie en riep op tot kalmte.

Eerder op de dag werden al meerdere raketten vanuit de Palestijnse Gazastrook afgeschoten richting Israël en ook woensdag werd al over en weer geschoten. Dat gebeurde nadat de Israëlische politie een inval had gedaan in de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Daarbij raakten tientallen mensen gewond en werden honderden mensen opgepakt. Hamas-baas Ismail Haniyeh zei vanuit Beiroet dat Palestijnen niet over zich zullen laten lopen.