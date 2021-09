Israël worstelt met begin schooljaar tijdens coronapandemie

Het begin van het Israëlische schooljaar verloopt woensdag soms chaotisch door het pakket aan coronamaatregelen waar scholieren mee te maken krijgen. Ouders klagen in Israëlische media dat ze slecht zijn geïnformeerd over de nieuwe regels.

In Israël keerden woensdag zo’n 2,5 miljoen scholieren terug naar de schoolbankjes. Hoewel de Israëlische vaccinatiegraad tot hoogste in de wereld behoort, vrezen de autoriteiten dat het virus op scholen weer om zich heen kan grijpen.

Scholieren moeten daarom mondkapjes dragen in het klaslokaal en negatief zijn getest op hun eerste schooldag. Dat beleid lijkt direct voor problemen te zorgen. Er is naar verluidt een tekort aan goedgekeurde sneltesten. Daardoor konden zo’n 250.000 kinderen mogelijk niet naar school. Ook zitten zo’n 90.000 scholieren in quarantaine.

Testen tekort

Ouders vertellen de krant The Jerusalem Post dat onduidelijk was hoe scholen de testuitslagen gaan controleren. Een moeder zegt dat ze de sneltesten heeft bewaard in plastic zakjes en uit voorzorg ook foto’s heeft genomen van de uitslagen.

Scholen hebben zelf testkits verstrekt aan ouders, maar ook dat verliep soms rommelig. Sommige ouders zouden niet in de gelegenheid zijn geweest die testen op te halen. Ook zouden sommige scholen niet genoeg testen hebben ingeslagen.

Israël heeft een groot deel van de volwassenen volledig gevaccineerd en dat is terug te zien in de besmettingscijfers. Meer dan de helft van de mensen die maandag positief hebben getest op een coronabesmetting, waren kinderen van schoolgaande leeftijd. 33 procent was jonger dan elf jaar.

