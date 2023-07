Israëlische premier Netanyahu opgenomen in ziekenhuis

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is opgenomen in het ziekenhuis omdat hij zich onwel voelde. Hij is wel bij bewustzijn en volgens zijn kantoor maakt hij het goed. De premier zou last hebben van pijn op de borst.

Netanyahu was in zijn residentie in de kustplaats Caesarea op het moment dat hij onwel werd, op zo’n 30 kilometer ten noorden van Tel Aviv. Volgens de Israëlische nieuwssite Walla was hij thuis flauwgevallen, maar in het ziekenhuis weer volledig bij bewustzijn.

De premier ondergaat onderzoeken in het Sheba Hospital in Tel Hashomer, in de buurt van Tel Aviv. De eerste tests hebben geen ongebruikelijke zaken gevonden; de voorlopige diagnose luidt uitdroging. Doktoren bevelen aan dat Netanyahu doorgaat met het ondergaan van routinetesten. Dat meldt zijn kantoor.

Hij zou niet onder narcose zijn gebracht en er was er op geen enkel moment sprake van overdracht van de macht. Dat meldt de Israëlische televisiezender Keshet 12. Volgens de zender had de premier last van pijn op de borst. Israël zit momenteel midden in een hittegolf, met temperaturen halverwege de 30 graden Celsius.

Ook in oktober vorig jaar werd de intussen 73-jarige premier al eens opgenomen in het ziekenhuis. Toen kreeg hij naar verluidt eveneens pijn op de borst, ditmaal tijdens een bezoek aan een synagoge ter gelegenheid van Jom Kipoer, de belangrijkste religieuze feestdag in Israël.

Premier Benjamin Netanyahu.

Netanyahu is de langst zittende leider van Israël. Hij heeft meerdere termijnen gediend als premier, die in totaal vijftien jaar beslaan. Zijn huidige ultrarechtse regering trad afgelopen december aan. Kort daarna kwam deze met een omstreden wetsvoorstel voor herziening van het rechtssysteem, dat leidde tot een van de grootste protestbewegingen ooit in het land.

Met het wetsvoorstel worden de bevoegdheden van het hooggerechtshof in Israël ingeperkt en krijgt het parlement meer invloed. Het hooggerechtshof mag beslissingen van de regering, ministers en gekozen functionarissen volgens het plan niet meer nietig verklaren door ze als ‘onredelijk’ te bestempelen. Critici vrezen dat het wetsvoorstel kan leiden tot corruptie en de willekeurige invulling van hoge functies. Begin deze week stemde het parlement in een eerste lezing in met het voorstel.

Demonstaties in Israël tegen het wetsvoorstel voor herziening van het rechtssysteem van de nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu (donderdag 13 juli 2023)

