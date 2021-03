Israëlische premier Netanyahu wint verkiezingen nipt

Het was de vierde keer in twee jaar dat de Israëliërs naar de stembus konden. De jongste verkiezingen volgden op de breuk van de vorige coalitie door ruzie over de begroting. Likoed-leider Netanyahu (71) wilde profiteren van de succesvolle coronavaccinatiecampagne in Israël, maar een ​​royale meerderheid in het parlement zit er klaarblijkelijk niet in. Centrumlinks deed het beter dan verwacht, maar ook weer niet goed genoeg om Netayahu van de troon te stoten.