‘Italexit’: Populaire Italiaanse politicus richt partij op om uit EU te stappen

update Nederland­se jongen (13) in opblaas­band veronge­lukt voor ogen van broer en vader op zee in Kroatië

21:17 Een 13-jarige jongen uit Assendelft is zaterdag om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk in Kroatië. Hij zat in een opblaasband die werd voortgetrokken door een speedboot toen het plotseling misging.