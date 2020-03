Italiaans Bergamo verandert in spookstad: elk half uur een begrafenis

Italië ‘Buiten­sport is in Italië een gevaar voor de volksge­zond­heid geworden’

21:02 In Bergamo staan inmiddels militaire voertuigen in de straten om de doden te vervoeren. Het aantal slachtoffers van het coronavirus is in die Noord-Italiaanse stad zo groot dat de begraafplaatsen vol zijn. Zonder dat familieleden afscheid kunnen nemen worden hun geliefden naar andere delen van Italië vervoerd. En toch, ondanks die heftige beelden, gaat het gewone leven, of wat daarvoor moet doorgaan, ook door. Correspondent Angelo van Schaik bericht uit Rome.