Italiaans meisje voorkomt rampvakantie voor Nederlander, verloren 1000 euro teruggebracht

gardameerWat doe je als er voor je ogen 1000 euro uit een pinautomaat steekt, en je de eigenaar nietsvermoedend ziet weglopen? Stiekem voor jezelf houden, of hem snel aan zijn jasje trekken? In Italië zette een tienermeisje alles op alles om de vakantie van een oudere Nederlandse man te redden.

De toerist genoot afgelopen zaterdag van een heerlijke zonovergoten vakantie aan het Gardameer, in het noorden van Italië. Om de week onbezorgd door te komen besloot hij een geldbedrag van zo’n 1000 euro te pinnen. Dat deed hij in het dorpje Gargnano del Garda, aan de westkant van het Gardameer.

Storing?

De transactie verliep rommelig en de Nederlander was in de veronderstelling dat de automaat een storing had. Nietsvermoedend liep hij terug naar zijn auto, niet wetende dat een paar seconden later twee briefjes van 500 euro uit de flappentap zouden verschijnen. Het geld lag voor het oprapen voor een jong meisje dat achter hem in de rij stond.

Maar in plaats van dat ze het geld in eigen zak stopte, riep ze de man na dat hij het geld was vergeten. De Nederlander hoorde haar niet, stapte in de auto en reed weg. Als de wiedeweerga pakte het meisje haar telefoon erbij en noteerde zowel het kenteken als het automerk.

De tiener stapte met het geld naar de politie. Met behulp van camerabeelden werd duidelijk welke route de Nederlander aflegde. Zo kon hij worden getraceerd. De politie legde contact met hem en heeft het geld inmiddels op zijn rekening teruggestort. De man, volgens Italiaanse media is hij rond de 60 jaar, toonde zich eeuwig dankbaar en gaf als bedankje een bosje bloemen aan zowel de politie als het behulpzame meisje.

Eerlijkheid

Het gebeurt wel vaker dat mensen tijdens het pinnen vergeten de briefjes mee te nemen. Zo werd in november vorig jaar nog een geldbedrag van 1000 euro afgegeven bij het het gemeentehuis van Nuenen. De wijkagent deelde destijds de eerlijke vondst op Twitter. ‘Dat doe ik bewust, om te laten zien dat er nog altijd eerlijke mensen bestaan’, schreef hij.

Deze krant vroeg zich af wat andere vinders in dit geval zouden doen en hield een poll. Van de meer dan 30.000 mensen die stemden zou een derde het geld zelf houden. Een kleine twee derde zou net als het Italiaanse meisje het geld naar de politie brengen. Een paar procent zou niets doen.

Wat moet je eigenlijk doen?

Volgens het burgerlijk wetboek ben je echter verplicht om melding te maken van in het openbaar gevonden voorwerpen, vertelt Marwin Danen, jurist bij Rechtnet Advocaten. ,,Van iedere onbeheerde zaak, ben je volgens het burgerlijk wetboek verplicht om aangifte te doen”, stelt hij. ,,Gaat het om een baksteen of een briefje van 5 euro, dan kun je je wel afvragen of iemand daar naar op zoek gaat.” Overigens blijft de verplichting om het te melden, wel staan, voor het geval de eigenaar zich wél meldt, aldus Danen.

Aangifte van een gevonden voorwerp doe je bij de gemeente waar je het voorwerp - of in dit geval, het geld - hebt gevonden. ,,Het is een groot misverstand dat je het naar de politie moet brengen”, zegt Hanneke Stegweg, oprichter van iLost, een platform waar je gevonden voorwerpen kunt aanmelden en terugvinden. Je mag het in zo’n geval in bewaring geven bij de gemeente, of thuis bewaren. Daarbij ben je wel verantwoordelijk dat het gevonden voorwerp in dezelfde staat blijft.

Volgens de politie gebeurt het vaker dat mensen hun geld vergeten bij een pinautomaat. ,,Zeker als mensen een groot bedrag afhalen, zijn ze soms nerveus. Dan nemen ze wel hun kaart terug, maar vergeten ze het geld.” In de meeste gevallen slikt de automaat na ongeveer een halve minuut het geld weer in als de biljetten vergeten worden.

