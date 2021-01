Italiaanse crimineel wil liever gevangenis in dan in huisarrest bij zijn vrouw

Na een periode van constante ruzie was de man uit de Zuid-Italiaanse stad Crotone het zat. In de zomer van 2019 pakte de veroordeelde crimineel zijn jas van de kapstok en vluchtte naar het dichtstbijzijnde politiebureau. Hij vroeg de agent of die hem alsjeblieft weer naar de gevangenis kon brengen, want thuis hield hij het niet meer uit. Met deze actie ontliep de man zijn huisarrest. Hij zat al een paar maanden bij zijn vrouw om het laatste deel van zijn straf uit te zitten.

Van tafel

Het is niet de eerste of enige keer dat een gedetineerde zich bij een politiebureau meldt met de vraag of hij de rest van de straf in de gevangenis mag uitzitten in plaats van in huisarrest. In oktober 2019 vroeg een 49-jarige veroordeelde drugsdealer aan de Italiaanse politie of ze hem weer naar de beruchte Rebibbia gevangenis in Rome wilde brengen, omdat alles beter was dan een half jaar bij zijn vrouw.