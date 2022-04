Italiaanse ondernemers laten zich niet afpersen door maffia: ‘Je moet parasieten geen eten geven’

Elke keer als iemand het terrein van Lazzaro D’Auria op- of afgaat, gaat een alarm af. D’Auria is landbouwondernemer net buiten Foggia, in het zuidoosten van Italië. Hij heeft 2500 hectare grond waarop hij onder andere tomaten, doperwten en venkel verbouwt. ,,Op het terrein staat voor 4 miljoen euro aan landbouwvoertuigen en vrachtauto’s”, vertelt de ondernemer, terwijl twee politieagenten hem constant in de gaten houden. ,,Elke avond zetten we die weer allemaal hier neer, zodat ze niet beschadigd worden.”