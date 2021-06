Italiaanse politie arresteert Roemeen in verband met fatale mensensmokkel van 39 Vietnamezen

Bekende Belgische poolreizi­ger (58) overlijdt na val in gletsjer­spleet op Groenland

8 juni Avonturier Dixie Dansercoer (58) is tijdens een expeditie op Groenland om het leven gekomen. De Belg stierf gisteravond na een val in een gletsjerkloof. ,,Het is een troost dat hij gestorven is in een omgeving waar hij letterlijk zijn hart aan had verloren”, zegt Stefan Maes, goede vriend en collega van de poolreiziger. Het lijkt erop dat zijn lichaam niet geborgen zal worden.