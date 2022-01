Italiaanse politie boos om roze mondkapjes: ‘Doen geen eer aan ons uniform’

De Italiaanse politie is boos omdat het Ministerie van Binnenlandse zaken hen roze mondkapjes heeft gestuurd. Agenten weigeren ze te dragen, omdat het volgens hen niet past bij het uniform. De vakbond eist mondkapjes in neutrale kleuren.

De verrassing was groot toen op politiebureaus in heel Italië de dozen met nieuwe mondkapjes werden uitgepakt; de maskers waren roze. In onder andere Bologna, Venetië en Siracusa op Sicilië weigeren agenten de mondkapjes te dragen. ,,De maskers doen geen eer aan het uniform”, vinden ze.

Sinds begin januari is het dragen van een medisch mondkapje (FFP2) verplicht in alle binnenruimtes in Italië. Dus ook twee politieagenten op patrouille zullen in de auto een masker moeten dragen.

Quote Roze doet afbreuk aan het gezag Italiaanse politievakbond SAP Maar roze verdaagt zich slecht met het azzurro van de auto’s en het donkerblauw van de uniformen, vindt politievakbond SAP. Reden waarom de bond de hoogste politiebaas Lamberto Giannini om opheldering heeft gevraagd over de levering. ‘Op basis van de eed die is afgelegd, moet het uniform met decorum en respect voor het ambt gedragen worden’, schrijft de vakbond in een brief. ‘Roze doet afbreuk aan het gezag.’

Neutrale kleuren

De vakbond vraagt Giannini onmiddellijk in te grijpen en het politiepersoneel te voorzien van mondkapjes met neutralere kleuren, ‘zoals wit, blauw of zwart’.

Op de Facebookpagina van politievakbond SAP zijn reacties op het bericht een stuk milder van toon. ‘Belangrijk dat we ze hebben, kleur maakt niet uit’, schrijft er een. Een ander: ‘Wist niet dat we mondkapjes voor elke dienst hadden, of zijn dat die dingen in zakjes die we alleen mogen gebruiken als we in contact komen met een positief getest persoon?’

Al sinds het begin van de pandemie klaagt de Italiaanse politie, en dan vooral het gevangenispersoneel, over het gebrek aan beschermingsmiddelen. Eerder deze week mopperde de vakbond van gevangenisbewaarders dat de geleverde zesduizend FFP2 mondkapjes niet voldoende waren voor al het personeel.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken noch politiebaas Giannini heeft op het bericht gereageerd.

