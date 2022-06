Italiaanse politie brengt slag toe aan Colombiaans drugskartel, ook verdachten in Nederland

Fabriek hoopt tekort aan babymelk in VS snel op te lossen met heropening

Het tekort aan babymelk in de Verenigde Staten zou later deze maand deels verholpen moeten zijn nu een fabriek van Abbott Nutrition opnieuw in bedrijf wordt genomen. Door de sluiting van de fabriek afgelopen februari ontstond een nijpend tekort aan babymelkpoeder in de VS.

5 juni