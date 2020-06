Italiaanse premier verhoord over corona-aanpak

Erwin overlijdt na gloeiend heet bad omdat verzorg­ster vergat de tempera­tuur te meten

17:34 In een zorginstelling in het Belgische Zonhoven vond op 13 oktober 2018 een gruwelijk ongeluk plaats. De 38-jarige Erwin Özeski werd door zijn verzorgster in een gloeiend heet bad gelegd. Hij liep zware brandwonden op en overleed een maand later na een lange lijdensweg. ,,Erwin had al veel meegemaakt en leefde met een beperking, maar hij was gelukkig”, vertelden zijn zussen Sandra en Sabine.