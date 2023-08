Italiaanse stad getroffen door 'invasie' wilde zwijnen

Italië is nog niet af van de wilde zwijnen die al lange tijd problemen veroorzaken. Ondanks eerdere pogingen om hun aanwezigheid in de steden van het land in te perken, zijn ze er nog steeds. Vorig jaar werd de Italiaanse hoofdstad Rome verrast door een wilde groep zwijnen en nu zijn ze er opnieuw in het zuiden van het land.

Bij verschillende huizen in de zuidelijke regio Calabrië is een nieuwe groep wilde zwijnen gesignaleerd, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Het gaat om twintig dieren die gespot werden in de buitenwijken van de stad Catanzaro. De zwijnen cirkelden rond enkele huizen die naast het open platteland gebouwd zijn, maar gingen geen gebouwen of huizen binnen

Het gemeenteraadslid voor milieu Giorgio Arcuri riep de regionale autoriteiten op tot ‘passende maatregelen te nemen om dit fenomeen een halt toe te roepen’.

Al enige tijd heeft Italië een probleem met wilde zwijnen die de steden overnemen in wat lokale media en de landelijke Italiaanse landbouwgroep een ‘invasie op grote schaal’ noemen. Vorig jaar waren er ineens veel wilde zwijnen in Rome. De dieren werden vastgelegd en gingen viraal op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de zwijnen etensresten aten in de buurt van vuilnisbakken en over het algemeen schijnbaar ongehinderd de drukke, overvolle straten van de hoofdstad van Italië bezochten.

Ziektes en aanvallen

Autoriteiten hebben hun bezorgdheid geuit over het stijgende aantal wilde zwijnen in Italiaanse steden, waarbij ze wezen op het risico dat de dieren ziektes verspreiden of bewoners zouden aanvallen. In mei vorig jaar werd de Afrikaanse varkenspest gesignaleerd onder de zwijnen in Rome. Ook werden inwoners door de dieren aangevallen. Inwoners stelden zelfs een avondklok in omdat ze vonden dat de autoriteiten in Rome te weinig deden tegen de overlast van agressieve dieren.

Italië koos voor een harde aanpak: het doden van de dieren. In december vorig jaar gaf de regering van Giorgia Meloni de opdracht om de wilde zwijnen in Rome af te maken. Een maatregel die sterk werd aangevochten door dierenrechtenactivisten, aangezien jagers pijl-en-boog mochten gebruiken om de zwijnen te doden en op te eten. De jacht op de dieren werd bij uitzondering toegestaan, zelfs in gebieden waar jagen normaal gesproken verboden is, zoals stedelijke en beschermde gebieden.

Diverse politici uit de oppositie beschuldigden Meloni ervan dat zij op deze manier de wapen- en jachtlobby’s probeerde te paaien.