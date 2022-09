Italiaanse stemmer maakt ruk naar rechts: partij van Giorgia Meloni geëxplodeerd

Onder leiding van Giorgia Meloni wint het rechtse blok, zoals verwacht, de Italiaanse parlementsverkiezingen. Haar partij, het rechts-nationalistische Fratelli d’Italia, is met ruim 26 procent van de stemmen de grootste. Links likt zijn wonden en de Vijfsterrenbeweging (‘MoVimento 5 Stelle’) is de grote verrassing.

Op de kaart van onderzoeksbureau YouTrend is Italië in tweeën verdeeld, de onderste helft is geel en de bovenste helft donkerblauw met een rood bloedend hart ter hoogte van Bologna. De pijn is voelbaar als Debora Serrachiani, de nummer twee van de centrum-links Partito Democratico, zegt dat het een trieste dag is voor Italië.

Haar partij is de grote verliezer van deze verkiezingen, grotendeels te wijten aan de warrige coalitiestrategie van partijleider Letta. De breuk met zowel het centrumblok Azione/Italia Viva en met de Vijfsterrenbeweging werd de Partito Democratico fataal. Zelfs in het traditioneel linkse Toscane is Fratelli d’Italia nu de grootste partij, alleen bastion Bologna is nog rood. Letta heeft inmiddels zijn vertrek aangekondigd.

De steun van de Vijfsterrenbeweging had het kwakkelende links goed kunnen gebruiken. Door een intensieve verkiezingscampagne van voormalig premier Conte, veroverde de partij het hele zuiden van Italië. In totaal haalde de partij 15,5 procent van de stemmen, meer dan van tevoren mogelijk werd gehouden maar veel minder dan de landslide van vier jaar geleden. In 2018 stemde ruim 32 procent van de Italianen op de Vijfsterrenbeweging.

Stemmers afgesnoept

De troefkaart van het Reddito di Cittadinanza, de bijstandsuitkering die Giorgia Meloni zo snel mogelijk wil afschaffen, heeft goed gewerkt voor de Vijfsterrenbeweging. In het zuiden zijn veel mensen afhankelijk van die uitkering, alleen al in de stad Napels ruim 400.000 mensen. De kaart van YouTrend is dan ook vanaf Napels naar beneden helemaal geel.

Het blauwe Fratelli d’Italia heeft Italië grotendeels overgenomen. De partij van Giorgia Meloni is geëxplodeerd, bij de verkiezingen van 2018 haalde de rechts-nationalistische partij iets meer dan 4 procent van de stemmen, nu is dat percentage verzesvoudigd(!). Is Italië in de laatste vier jaar nou zoveel rechtser geworden? Nee, niet echt. In 2018 haalde dezelfde coalitie 37 procent van de stemmen, dit keer 44 procent.

Volledig scherm De leider van de Democratische Partij, Enrico Letta, spreekt op het hoofdkantoor van zijn partij in Rome. © AP Behalve wat stemmen van de Vijfsterrenbeweging en in mindere mate van de centrum-linkse Partito Democratico, heeft Fratelli d’Italia vooral stemmers afgesnoept van haar eigen coalitiegenoten. De Lega van Matteo Salvini is gehalveerd in vergelijking met de vorige verkiezingen, van 17,35 naar 8,9 procent, en ook Silvio Berlusconi’s Forza Italia heeft fors ingeleverd, van 14 naar 8,3 procent. Vooral opvallend is de grote winst van Fratelli d’Italia in de regio’s Lombardije en Veneto, traditioneel bastions van de Lega. De ondernemers in het gebied hebben blijkbaar meer vertrouwen in de fiscale politiek van Meloni dan in Salvini. Dit echec zet Salvini’s positie binnen de Lega nog verder onder druk.

Weinig goeds

Regeren is niet goed voor je consensus, zo blijkt. In de afgelopen vier jaar en drie regeringen, raakte de Vijfsterrenbeweging de helft van de kiezers kwijt die ze in de jaren als oppositiepartij hadden verzameld. En ook de PD heeft het regeren met de Vijfsterrenbeweging en als onderdeel van de regering Draghi, weinig goeds gebracht.

Fratelli d’Italia zat de afgelopen vier jaar consequent in de oppositie en zal nu gaan regeren. Een absolute meerderheid in zowel Kamer als Senaat zou dat makkelijk moeten maken, maar de vraag is of Giorgia Meloni de coalitie bij elkaar kan houden. Salvini zal proberen zijn gedeukte imago op te poetsen en Berlusconi heeft al geroepen dat zijn partij onmisbaar is. Gezien de internationale ervaring en contacten van Forza Italia, heeft de oude vos niet helemaal ongelijk. Pogingen tot profilering liggen dus op de loer, opgeteld bij de grote kwesties die Italië wachten, - besteding geld van het coronafonds, de energiecrisis, de toenemende armoede - wacht Giorgia Meloni een zware klus.

Maar zoals ze zelf vannacht in haar overwinningsspeech al zei: ,,Dit is het startpunt.”

