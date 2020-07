Italiaanse vulkaan Stromboli barst uit

‘Au­di-ben­de’ voor Duitse rechter: voor het eerst ook een vrouw (24)

18 juli Zes Nederlanders staan sinds woensdag terecht in München voor een reeks plofkraken, vooral in het zuiden van Duitsland. Het gaat om vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 22 tot 48 jaar. Volgens de openbaar aanklager bliezen ze tussen april en oktober 2018 minstens zeven geldautomaten op of ondernamen ze pogingen daartoe. De buit: minstens 523.000 euro.