Italië beschuldigt Tsjechië en Polen van diefstal mondkapjes uit China

Iedereen in Italië spreekt er schande van. Is dit nu Europese solidariteit, vragen artsen en media zich af. Volgens onderzoek van de Italiaanse krant La Repubblica hebben twee andere EU-lidstaten, Polen en Tsjechië, Chinese zendingen maskers en medische apparatuur onderweg naar Italië voor eigen gebruik in beslag genomen.

In het eerste geval zou het gaan om 680.000 maskers en duizenden stuks apparatuur, onderschept door Tsjechische beambten. De tweede levering was kleiner – 23.000 maskers – en is door Polen geconfisqueerd. Allebei de zendingen hadden het predicaat ‘noodhulp aan Italië’, het land in Europa dat het zwaarst wordt getroffen door de crisis rond het coronavirus.



Media in Tsjechië berichtten aanvankelijk dat al het materiaal in het land zelf zou zijn gestolen en daarom in beslag was genomen. Maar op foto’s bleek later dat het wel degelijk ging om Chinees materiaal voor Italië. Op alle verpakking stonden de vlaggen van de twee landen.