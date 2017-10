Italië doorzoekt migranten-hulpschip Save the Children

'Beloning van 250.000 euro voor gouden tip naar Bende van Nijvel ligt nog klaar'

17:54 De beloning van 250.000 euro voor informatie die leidt tot de aanhouding van de daders in de zaak van de Bende van Nijvel is nog altijd beschikbaar. Dat zegt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize. ,,Het is het gerecht dat moet bepalen of er een gouden tip of een doorbraak is in dit dossier.”