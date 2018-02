Italië heeft lol om terugkeer Mussolini

Boek en film van Vermes vertellen de wonderbaarlijke terugkeer op aarde van Adolf Hitler. De Führer wordt ergens in 2011 wakker op een braakliggend stuk grond in Berlijn. Hij leert dat de wereld is veranderd en ontdekt de sociale media om razendsnel weer een ster te worden.

Op een mooie zomerochtend in 2017 gebeurt er iets dergelijks in de film 'Sono Tornato' die deze week in premiere ging in 400 zalen in Italië. De Führer is vervangen door de Duce die plots ontwaakt op de Piazza Vittorio Emanuelle II. Hij denkt dat het nog steeds 1945 is en de reacties van het publiek zijn - net als in Duitsland bij Hitler - heel divers. Er is nostalgie maar ook afwijzing van de man onder wie politieke tegenstanders werden vermoord en strenge antisemitische wetten werden ingevoerd – al zag Mussolini vanwege een joodse minares en joodse vrienden af van de systematische Jodenvervolging die de Duitsers graag van hem wilden zien.