Italië heft na twee jaar corona medische noodtoestand op, ook veel regels komen te vervallen

Oorlog Oekraïne LIVE | Maar klein aantal Russische troepen trekt terug uit Kiev, ‘Moraal Russische troepen is laag’

Maar een klein deel van de Russische troepen zou zich teruggetrokken hebben uit Kiev. Dat terwijl de Russen eerder een ‘drastische terugtrekking’ hadden beloofd. Wel is de moraal onder Russische soldaten laag, aldus de chef van de Britse inlichtingendienst GCHQ tijdens een werkbezoek aan Australië. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.

8:12