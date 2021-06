Italië in shock: man schiet spelende broertjes (3 en 8) op straat dood: 'Ze stierven in armen van hun vader’

4 dodenDe Italiaanse stad Ardea, in de buurt van Rome, is vanochtend opgeschrikt door een gruwelijk drama. Een 35-jarige man schoot daar in een park twee spelende broertjes van 3 en 8 jaar dood. De kinderen stierven in de armen van hun vader, met wie de schutter mogelijk een conflict zou hebben. Dat wordt door de Italiaanse politie onderzocht. Ook een 84-jarige voorbijganger werd na het drama zonder enige aanleiding doodgeschoten.

De kinderen David en Daniel waren op enkele tientallen meters van hun huis aan het spelen toen ze in het hart en het hoofd werden geschoten. ,,Ze stierven terwijl ze de hand van hun vader vasthielden”, vertelde hun grootmoeder tegen de bekende Italiaanse krant La Stampa. ,,De ambulance kwam te laat, het duurde een half uur.”

De 35-jarige schutter Andrea Pignani, een computeringenieur met psychotische problemen, verstopte zich na de drievoudige moord in een villa in de buurt. Een groot politieteam kwam ter plaatse en omsingelde de woning. Toen de man zich na urenlang onderhandelen weigerde over te geven, besloot de politie een inval te doen. Pignani pakte toen het pistool waarmee hij eerder de kinderen doodde en schoot zichzelf door het hoofd.

Eenzame man

Volgens diverse Italiaanse media, die het drama breed uitmeten, is er vermoedelijk een conflict aan de schietpartij voorafgegaan, waarbij zowel de vader van de kinderen als de schutter betrokken waren. Omwonenden stellen bovendien dat de schutter al langere tijd voor problemen zou zorgen in de omgeving. Daarnaast zouden er aanwijzingen zijn dat hij in het bezit was van een vuurwapen.

Volgens zijn moeder werd zij door haar zoon bedreigd. ,,Hij was eenzaam en geïsoleerd, had geen vrienden en het kon hem allemaal niet meer schelen’, schrijven diverse kranten, waaronder Secoloditalia. De man zou onlangs een instelling voor geestelijke gezondheidszorg hebben verlaten.

Huisarrest

De vader van de kinderen zat met huisarrest thuis. „Voor een beetje drugs, terwijl die man een pistool had en door niemand werd gecontroleerd. En kijk eens wat hij gedaan heeft!”, vertelde hij geëmotioneerd tegen een Italiaanse krant.

Burgemeester Virginia Raggi van Rome, dat vlakbij Ardea ligt, is geschokt door de gebeurtenissen. ,,We zijn diep bedroefd om de dood van de twee kinderen en de oude man.” Hij betuigde zijn condoleances aan de nabestaanden en de gemeenschap in ‘een verschrikkelijke tijd van rouw’.

Mariastella Gelmini, minister van regionale zaken, sprak op Twitter in min of meer dezelfde bewoordingen. ,,In Ardea heeft een absurde tragedie plaatsgevonden die onze adem doet stokken. Drie onschuldigen, onder wie twee kinderen, zijn zonder aanleiding op straat vermoord. Een gebed voor de slachtoffers, diep medeleven met hun families en oprechte verbondenheid met de hele gemeenschap van de stad Lazio.”

