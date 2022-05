Italië moet haast maken met hervormingen vanwege te hoge schuld en te lage groei

De EU maant Italië haast te maken met hervormingen in de concurrentiewetgeving en het belastingstelsel, Brussel ziet een te ‘excessieve macro-economische disbalans.’ Het komt erop neer dat de Italiaanse staatsschuld te groot is. Die was al fors, maar was door de coronacrisis nog verder gestegen naar ruim 150 procent van het Bruto Nationaal Product, en slinkt door het huidige beleid niet snel genoeg. De economische groei is daarvoor te laag.



De economen in Brussel willen dat de Italiaanse regering de belastingdruk op werk verlaagt en die op, bijvoorbeeld, onroerend goed verhoogt. In Italië is het eerste koophuis in principe onbelast en bestaat er geen vermogensbelasting. Tegen die hervorming bestaat veel verzet binnen premier Mario Draghi’s eigen regering. ,,De EU wil ons kapotmaken met belastingen,” protesteerde Matteo Salvini, leider van de Lega die deel uitmaakt van Draghi’s regering.