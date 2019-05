Italië neemt tóch vluchtelingen op van Sea-Watch, maar niet allemaal

Italië laat sommige migranten die zijn gered door Sea-Watch alsnog aan land komen. Het onder Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3 haalde eerder deze week 65 mensen van een bootje dat in de problemen was geraakt voor de kust van Libië. In Den Haag wordt het werk van de organisatie ondertussen met argusogen bekeken.

De organisatie had na de reddingsactie alarm geslagen over de omstandigheden aan boord. ,,Een vrouw met brandwonden heeft een medische behandeling nodig”, schreef Sea-Watch op Twitter. ,,Kinderen zijn getraumatiseerd door hun verblijf in Libische gevangenissen en riskeren verdere psychische schade.”



Het is opvallend dat Italië toch heeft besloten gezinnen over te nemen. Minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) had eerder nog duidelijk gemaakt dat de havens in zijn land gesloten waren voor de Sea-Watch 3. Het Italiaanse persbureau ANSA bericht dat een schip van de kustwacht de migranten overneemt. Het zou gaan om zeven kinderen, eenzelfde aantal moeders, drie vaders en een gewonde man. Sea-Watch wil dat ook voor de andere opvarenden een oplossing wordt gevonden, eventueel met hulp van de EU.

Volledig scherm Matteo Salvini © AFP

Rechtszaak

In Den Haag wordt het het werk van hulporganisatie Sea-Watch met argusogen aanschouwd. Het schip lag tot anderhalve week geleden aan de ketting, nadat minister Cora van Nieuwenhuizen bepaald had dat Sea-Watch plots aan nieuwe veiligheidsmaatregelen moest voldoen. De rechter bepaalde echter dat de Staat de regeling tot 15 augustus niet mag toepassen.

Sea-Watch had de minister van machtsmisbruik beschuldigd en een kort geding aangespannen om de regels van tafel te krijgen. ,,Het aan de ketting leggen van vluchtelingenboot Sea-Watch 3 is een geval van onbehoorlijk bestuur. De regeling waarmee dat gebeurt wordt veel te snel opgelegd, is te veel op één specifieke boot gericht en botst met de principes van rechtszekerheid”, zei de advocaat van Sea-Watch in april tijdens de rechtszaak in Den Haag.